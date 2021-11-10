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У Польщі затримали росіянина, який допомагав нелегалам перетнути кордон

Марія Степанюк редактор стрічки
Польща будує стіну на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники повідомили про затримання трьох осіб, котрі допомагали нелегальним мігрантам потрапити з території Білорусі до Польщі.

У прес-центрі прикордонної служби Польщі повідомили про затримання громадянина Російської Федерації, а також громадянин Литви та Швеції.

— Вчора ми зафіксували 599 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Затримано дев’ять осіб (п’ять осіб з Лівії, три особи з Іраку та один громадянин Сирії). Рішення про виїзд з Польщі було ухвалено проти 48 осіб. За пособництво затримано три особи (громадяни РФ, Швеції та Литви), – йдеться у повідомленні.

Польща не повідомляла Москві про затримання їхнього громадянина, але має це зробити у найближчі три дні.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада, коли кілька сотень нелегалів намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. До прикордонної зони Польща стягнула 12 тис. військових.

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Країни Європейського Союзу звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у тиску на ЄС. Адже він використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.

Білоруська сторона ще більше загострює ситуацію, адже у мережі з’явилися кадри з величезними чергами на рейси із аеропорту Дамаска до Мінська.

Фото: Getty Images

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