Польські прикордонники повідомили про затримання трьох осіб, котрі допомагали нелегальним мігрантам потрапити з території Білорусі до Польщі.

У прес-центрі прикордонної служби Польщі повідомили про затримання громадянина Російської Федерації, а також громадянин Литви та Швеції.

— Вчора ми зафіксували 599 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Затримано дев’ять осіб (п’ять осіб з Лівії, три особи з Іраку та один громадянин Сирії). Рішення про виїзд з Польщі було ухвалено проти 48 осіб. За пособництво затримано три особи (громадяни РФ, Швеції та Литви), – йдеться у повідомленні.

Wczoraj odnotowaliśmy 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy Zatrzymanych zostało 9os.(5ob.LBN,3ob.IRQ,1ob.SYR). Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3os.(1ob.RUS, 1ob.SWE, 1ob.LTU).#TrzymamyStraz pic.twitter.com/e0YJYOmGEz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 10, 2021

Польща не повідомляла Москві про затримання їхнього громадянина, але має це зробити у найближчі три дні.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада, коли кілька сотень нелегалів намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. До прикордонної зони Польща стягнула 12 тис. військових.

Країни Європейського Союзу звинувачують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у тиску на ЄС. Адже він використовує нелегалів як зброю у гібридній війні.

Білоруська сторона ще більше загострює ситуацію, адже у мережі з’явилися кадри з величезними чергами на рейси із аеропорту Дамаска до Мінська.