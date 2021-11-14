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Візит Вселенського патріарха до Афону перенесено через спалах коронавірусу

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Гора Афон

Вселенський патріарх Варфоломай переніс запланований візит на гору Афон у Північній Греції через спалах пандемії в історичній чернечій громаді в монастирях на Святій Горі на півночі Греції.

Однак він продовжить свій візит до Афін з 20 по 25 листопада.

– Цим рішенням Вселенський патріарх хоче послати повідомлення в усіх напрямках про необхідність вакцинації та дотримання заходів захисту від коронавірусу як єдиного безпечного способу подолання смертельної пандемії, – йдеться у повідомленні Вселенського патріархату.

Стамбульський духовний лідер православних християн світу відвідує Грецію в рамках заходів, організованих в Афінах Грецькою церквою та іншими органами з нагоди 30-річчя.

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У битві з епідемією значна роль точно відводиться церкві. Адже, за останніми даними, їй довіряють до 60% українців, а це величезний вплив на думки вірян, зокрема, і в питаннях вакцинації.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Depositphotos

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