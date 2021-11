У Єгипті – нашестя скорпіонів: є загиблі, сотні людей постраждали

У курортному місті Асуан (Єгипет) від укусів скорпіонів загинули щонайменше троє людей, ще сотні постраждали.

Нашестя скорпіонів у цьому південному єгипетському місті розпочалося після потужних штормів. Зливи регулярно вимивають скорпіонів, а іноді й змій, на вулиці. У минулу п’ятницю грози та град у районі річки Ніл були особливо сильними.

Через негоду скорпіони розповзлися по вулицях і будинках місцевих жителів. За даними міністерства охорони здоров’я країни, від укусів скорпіонів постраждали близько 450 людей.

У селах, розташованих поблизу гір і пустель, медичним центрам надали додаткові дози протиотрути. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де є багато дерев.

Медиків у країні відкликають від вакцинації населення, щоб допомагати пацієнтам, які постраждали від укусів скорпіонів.

Scorpions have infested Egypt’s southern city of Aswan, killing three people and stinging more than 400 after a severe #thunderstrom pic.twitter.com/2FrkcV6aZd

— KI Data (@KiIntel) November 13, 2021