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У Єгипті – нашестя скорпіонів: є загиблі, сотні людей постраждали

Юлія Соколова редакторка стрічки
Скорпіони

У курортному місті Асуан (Єгипет) від укусів скорпіонів загинули щонайменше троє людей, ще сотні постраждали.

Нашестя скорпіонів у цьому південному єгипетському місті розпочалося після потужних штормів. Зливи регулярно вимивають скорпіонів, а іноді й змій, на вулиці. У минулу п’ятницю грози та град у районі річки Ніл були особливо сильними.

Через негоду скорпіони розповзлися по вулицях і будинках місцевих жителів. За даними міністерства охорони здоров’я країни, від укусів скорпіонів постраждали близько 450 людей.

У селах, розташованих поблизу гір і пустель, медичним центрам надали додаткові дози протиотрути. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де є багато дерев.

Медиків у країні відкликають від вакцинації населення, щоб допомагати пацієнтам, які постраждали від укусів скорпіонів.

У Єгипті водяться скорпіони роду Андроктонус (товстохвості скорпіони – Androctonus crassicauda). Вони вважаються одними із найбільш небезпечних і смертоносних у світі. Отрута такого скорпіона може вбити людину менш, ніж за годину.

Серед симптомів, які проявляються у жертв укусів, – утруднене дихання, м’язові спазми та посмикування головою.

Протиотруту зазвичай використовують як профілактичний захід до появи таких симптомів. Проте вона може бути ефективною навіть після погіршення стану людини.

Нещодавно в американському місті Санта-Роза (штат Каліфорнія) під одним із житлових будинків відловили понад 90 гримучих змій. Кубло під своїм домом виявила місцева мешканка.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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