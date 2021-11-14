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ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу – Боррель

Юля Захарченко редакторка стрічки
жозеп боррель

Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу планує розширити санкції проти Білорусі через міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю французькому виданню.

За його словами, Євросоюз розширить санкції проти Білорусі вже у понеділок, 15 листопада. Зокрема, нові обмеження можуть стосуватися білоруських політиків.

– Ми дамо зелене світло на розширення правової бази наших санкцій проти Білорусі, щоб їх можна було застосовувати до всіх, хто причетний до незаконного ввезення мігрантів до цієї країни. Наприклад, авіакомпаній чи туристичних агенцій, керівникам яких заборонять подорожувати в ЄС, а їхні активи заморозять.

Боррель зазначив, що Європейський Союз запровадить п’ятий пакет санкції проти близько 30 посадовців з адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко, які причетні до міграційної кризи на кордоні Польщі.

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Джерело: Le Journal du Dimanche

Фото: Depositphotos

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