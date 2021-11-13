Демченко: Кремль використовує міграційну кризу для прискорення запуску ПП-2 та зменшення тиску на РФ

РФ штучно організовує міграційну кризу, фактично використовуючи Білорусь для створення нової точки дестабілізації безпекової ситуації у Східній Європі.

Про це заявив заступник секретаря РНБО України Руслан Демченко у своїй колонці на сайті української агенції.

— Чинне керівництво в Мінську в унісон із Кремлем за звичною традицією намагається звинуватити у виникненні масового потоку біженців у напрямку Польщі, Литви та Латвії саме “колективний Захід”. З боку Росії та Білорусі постійно лунають закиди на адресу держав НАТО про те, що саме їхня політика на Близькому Сході призвела до виникнення міграційної хвилі громадян, які намагаються протизаконно потрапити до ЄС, – написав Демченко.

Заступник секретаря РНБО наголосив, що насправді ситуація на кордоні Білорусі та ЄС протилежна, а ми є свідками реалізації чергового етапу комплексного сценарію дестабілізації ситуації в Євросоюзі та країнах пострадянського простору, спрямованого на досягнення кремлівсько-мінським тандемом своїх геополітичних цілей.

За його словами, доказом такої оцінки є низка факторів. Серед них:

постійне збільшення кількості біженців на білорусько-польському кордоні;

цілеспрямований супровід білоруськими прикордонниками нелегалів до дільниць держкордону з Польщею зі слабким фізичним захистом для полегшення їхнього подальшого проникнення на територію ЄС;

активне висвітлення підконтрольною білоруській владі телевізійними каналами подій з широким використанням наративів про нібито жорстоке поводження поляків із нелегальними мігрантами.

— Так, РФ штучно організовує міграційну кризу, водночас фактично використовуючи Білорусь для створення нової точки дестабілізації безпекової ситуації в Східній Європі. Ці події відбуваються на тлі підписання угод (28 союзних програм) щодо подальшої інтеграції РФ та Білорусі у рамках Союзної держави, – зазначив Демченко.

Він наголосив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні є одним з інструментів Кремля для спонукання ЄС до переговорів з РФ щодо прискорення запуску Північного потоку-2, зменшення санкційного тиску на РФ, легалізації так званих “ЛДНР”, визнання анексованого РФ Криму російською територією.

— Ситуація, за якої саме РФ є головним ідеологом та куратором штучного загострення міграційної кризи на кордонах Євросоюзу, створює додаткові загрози для України. Попри те, що сьогодні можливість відкриття Білоруссю “українського фронту” міграційної кризи зовні не виглядає очевидною, маємо бути готовими до неї, – заявив Демченко.

За словами заступника секретаря РНБО, тому керівництво держави вживає заходи превентивного характеру як усередині України, так і за напрямом нашої взаємодії з міжнародними партнерами.