Очільники МЗС країн ЄС ухвалили політичне рішення щодо п’ятого пакета санкцій проти Білорусі

Очільники Міністерств закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі через міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після зустрічі глав МЗС у Брюсселі у понеділок, 15 листопада.

За його словами, міністри ухвалили політичне рішення щодо нового пакету санкцій проти Білорусі. Він наголосив, що ніхто з очільників МЗС не мав сумнівів щодо того, що знадобиться запровадження шостого пакету обмежень.

Рау зазначив, що наразі ще тривають обговорення щодо додаткових санкцій, наразі питання залишається відкритим.

Зустріч очільників МЗС країн ЄС

У Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу, під час якої глави установ обговорили нові санкції проти Білорусі.

Таке рішення ухвалили у відповідь на міграційну кризу, спровоковану діями Білорусі на кордоні з Польщею. Нещодавно ситуація дуже ускладнилася – мігранти застосували сльозогінний газ у бік польських прикордонників.