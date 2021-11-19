Президент Болгарії Румен Радев назвав тимчасово окупований Крим “територією Росії”. Про це він заявив у прямому ефірі на телеканалі BNT під час дебатів зі своїм головним суперником на виборах президента Анастасом Герджиковим.

Спершу Герджиков назвав Крим територією України незалежно від того, який прапор над ним майорить.

— Неважливо, який прапор над ним майорить, бо щоразу, коли країна анексує територію, вона піднімає там свій прапор, — наголосив він.

Він додав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішена справа Криму та питання прав людини в РФ.

Зі свого боку Радев, коментуючи питання про тимчасову окупацію Криму, сказав, що “Крим зараз російський”. Він додав, що санкції проти РФ – “неефективні”, а його країні “необхідна прагматична політика щодо Москви”.

Це були єдині дебати між кандидатами в президенти Руменом Радевим та Анастасом Герджиковим. Другий тур відбудеться у неділю, 21 листопада.

У першому турі президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков — 22,83%.

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Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України у п’ятницю, 19 листопада, викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева, якому заявили про некоректність та неприпустимість висловлювань Радева щодо Криму.

— Слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують із офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах, – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві зазначили, що очікують на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його заяви.