Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на пропозицію від Мін’юсту Грузії про госпіталізацію до військового шпиталю у місті Ґорі.

Про це повідомила одна з лідерів опозиційної партії Єдиний національний рух Ека Херхеулідзе.

— У Міхеіла Саакашвілі є умови госпіталізуватися до військового шпиталю у разі, якщо під час переїзду в Ґорі його супроводжуватимуть адвокат Ніка Гварамія, український консул та його представник, у цьому випадку я, – сказала Херхеулідзе.

Вона зазначила, що питання госпіталізації Саакашвілі має вирішити винятково у присутності цих осіб.

Голова Мін’юсту Грузії Раті Брегадзе під час брифінгу підтвердив, що Саакашвілі буде переведено до військового шпиталю у Ґорі.

— Ми пропонуємо госпіталізувати ув’язненого Саакашвілі до військового шпиталю міста Ґорі. Це місце, де його здоров’я та безпека будуть максимально захищені державою. Цим рішенням ми захищаємо не лише здоров’я та життя Саакашвілі, а й багатьох інших людей, – заявив міністр.

Брегадзе наголосив, що після лікування Саакашвілі повернуть до Руставської в’язниці.

Громадянина України та третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня, куди він повернувся вперше з 2013 року. Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування на знак протесту, а його лікар повідомив про погіршення стану здоров’я політика та розповів про таласемію, під час якої взагалі не можна голодувати. 11 листопада стало відомо, що Саакашвілі припинив голодування.

Джерело: Rustavi2