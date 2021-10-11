Особистий лікар затриманого третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшідше повідомив про погіршення стану його здоров’я.

За його словами, Саакашвілі необхідно перевести до медичного закладу, оскільки його стан серйозно погіршився. Після затримання політик оголосив голодування на знак протесту проти висунутих звинувачень.

До цього він періодично пив лише соки та воду з медом. Наразі він відмовляється і від цього – політик п’є тільки воду.

Лікар заявив, що у Саакашвілі є рідкісна хвороба, про яку раніше не було відомо. Йдеться про таласемію – спадкове генетичне захворювання крові.

За його словами, під час цієї хвороби не може бути ніякого голодування, оскільки це може бути небезпечно. Кіпшідше додав, що Саакашвілі майже нічого не їсть вже два тижні.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Про затримання Міхеіла Саакашвілі в Грузії стало відомо ввечері 1 жовтня. Третього президента Грузії заарештували в Тбілісі.

Незабаром Міністерство внутрішніх справ Грузії відкрило справу проти Саакашвілі через незаконний перетин державного кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність повернути Міхеіла Саакашвілі, оскільки він – громадянин України.

Джерело: Новини Грузія