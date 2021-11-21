Армія США не може впоратися із кліматичними викликами

Військовослужбовці американської армії не можуть впоратися з наслідками змін клімату, які позначені як одна з загроз національній безпеці.

Таку думку у коментарі американським ЗМІ за умов анонімності висловила високопосадовець Пентагону.

За словами заступника голови Пентагону Кетлін Хікс, збройні сили США відстають від реалізації намічених цілей.

– Ми не там, де маємо бути, і зараз уже не той час, коли нам потрібно протистояти цьому виклику, – заявила вона.

Хікс зазначила, що зміни клімату дозволять розпочати видобуток корисних копалин, необхідних для виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів.

За її словами, відповідний ринок становить приблизно $750 млрд, більша частина яких залишається у Китаї, де виробляється сировина.

Заступник голови Пентагону зазначила, що Пекін домінують у цьому ланцюзі поставок, що є серйозним викликом національної безпеки США.