Протести антивакцинаторів у Європі: п’ятеро правоохоронців отримали поранення

П’ять поліцейських отримали поранення внаслідок розгніваних протестів по всій Європі після оголошення нових обмежень через пандемію Covid-19.

Наймасштабніші протести відбулися в Нідерландах, де правоохоронці змушені були затримати понад п’ять десятків людей. Крім того, силовики застосовували водомети, кінологи, а також кінну поліцію.

Наприклад, у ході недільних акцій протесту в Гаазі було затримано щонайменше 19 людей.

07/11/2021 Den Haag The Netherlands anti vax protest #nfsc flag with the freedom people #denhaag #antivaxxers new Federal state of Chinese flag pic.twitter.com/BFzaXAmBIS — whoistalking (@TakedownCCP2017) November 21, 2021

У відповідь на це місцеві жителі стріляли феєрверками, кидали каміння та розпалювали багаття.

Крім того, протести пройшли в Італії, Хорватії, Австрії, Данії, Швейцарії та французькій заморській території Гваделупи.

Крім того, кінна поліція п’ять разів намагалася розігнати антивакцинаторів. У ході операції п’ятеро правоохоронців зазнали поранень, одне з яких – серйозні.