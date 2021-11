Протести антивакцинаторів у Європі: п’ятеро правоохоронців отримали поранення

П’ять поліцейських отримали поранення внаслідок розгніваних протестів по всій Європі після оголошення нових обмежень через пандемію Covid-19.

Наймасштабніші протести відбулися в Нідерландах, де правоохоронці змушені були затримати понад п’ять десятків людей. Крім того, силовики застосовували водомети, кінологи, а також кінну поліцію.

Наприклад, у ході недільних акцій протесту в Гаазі було затримано щонайменше 19 людей.

07/11/2021 Den Haag The Netherlands anti vax protest #nfsc flag with the freedom people #denhaag #antivaxxers new Federal state of Chinese flag pic.twitter.com/BFzaXAmBIS

