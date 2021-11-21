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Протести антивакцинаторів у Європі: п’ятеро правоохоронців отримали поранення

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Протести антивакцинаторів у Європі: п’ятеро правоохоронців отримали поранення

П’ять поліцейських отримали поранення внаслідок розгніваних протестів по всій Європі після оголошення нових обмежень через пандемію Covid-19.

Наймасштабніші протести відбулися в Нідерландах, де правоохоронці змушені були затримати понад п’ять десятків людей. Крім того, силовики застосовували водомети, кінологи, а також кінну поліцію.

Наприклад, у ході недільних акцій протесту в Гаазі було затримано щонайменше 19 людей.

У відповідь на це місцеві жителі стріляли феєрверками, кидали каміння та розпалювали багаття.

Крім того, протести пройшли в Італії, Хорватії, Австрії, Данії, Швейцарії та французькій заморській території Гваделупи.

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Крім того, кінна поліція п’ять разів намагалася розігнати антивакцинаторів. У ході операції п’ятеро правоохоронців зазнали поранень, одне з яких – серйозні.

Фото: Depositphotos

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