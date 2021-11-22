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Черговий штурм кордону: близько 150 мігрантів намагалися прорватися до Польщі

Марія Степанюк редактор стрічки
Польський кордон ніч

В ніч на 22 листопада нелегальні мігранти вчергове спробували силою перейти польсько-білоруський кордон. Цього разу група із 150 біженців спробувала прорватися з Білорусі у районі Дубіче-Церкевне. Про це повідомила польська прикордонна служба у соцмережі Twitter.

— Вчора, 21 листопада, на ділянці, що охороняється, в Дубіче-Церкевне, близько 150 агресивно налаштованих іноземців намагалися прорватися на територію Польщі. Атаку на польський кордон контролювали білоруські служби, – йдеться у повідомленні.

За інформацією польських прикордонників, всього за неділю було зафіксовано 346 спроб незаконного перетину кордону. За сприяння нелегальній міграції правоохоронці затримали трьох осіб: двох громадян Сирії та громадянина Грузії.

21 листопада польські прикордонники повідомили, що попередили спробу незаконного перетину кордону близько сотнею нелегалів.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада, розповів, що Польща готова до посилення санкцій проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Країна може закрити прикордонні переходи для припинення транспортування вантажів до країни-сусіда.

На думку Моравецького, Польща зіткнулася віч-на-віч з війною нового типу, під час якої мігранти та фейки стають зброєю.

Фото: Kancelaria Premiera

Джерело: Straż Graniczna

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