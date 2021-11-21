Через польський кордон знову намагалася прорватися група з близько 100 мігрантів – прикордонники

Через спільний з Білоруссю кордон до Польщі знову намагалася прорватися група із близько ста мігрантів.

Як поінформували в Прикордонній службі Польщі, інцидент трапився напередодні, на ділянці кордону поблизу населеного пункту Черемха.

За даними прикордонників, мігранти були дуже агресивними, а до кордону їх доставили білоруські силовики.

– У суботу, 20 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемсі, група з близько 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордону білоруськими службами, намагалася прорватися до Польщі, – зазначається в повідомленні.

Польським правоохоронцям вдалося стримати наступ.

Загалом же за минулу добу в Прикордонній службі Польщі зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону. Повідомляється про одного затриманого громадянина Іраку.

Також Польща видала за добу 31 постанову про депортацію.

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися штурмувати кордон. Через це польська влада оголосила про бойову готовність.

14 листопада повідомлялося, що білоруські силовики готують мігрантів до масштабної спроби прориву кордону з Польщею: роздають їм інструкції, обладнання та газ.

У ніч на 18 листопада близько 100 мігрантів під керівництвом білоруських силовиків намагалися нелегально перетнути державний кордон Польщі. Перед цим білоруси здійснили розвідку на кордоні, а також, вірогідно, пошкодили паркан, щоб нелегали змогли потрапити до Польщі.

Днями міністр оборони Польщі Маріуш Блащак поінформував, що нелегальні мігранти з Білорусі змінили тактику: якщо раніше вони намагалися великими групами штурмувати кордон, то тепер пробують дрібними групками проникнути до Польщі у різних місцях.

Як наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, на тлі міграційної кризи країна готова до посилення санкцій проти Білорусі. Зокрема можуть закрити прикордонні переходи для припинення транспортування вантажів до Білорусі.

Джерело: Прикордонна служба Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі