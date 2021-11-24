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Однакове бачення безпекових викликів: про що говорив Зеленський з президентом Польщі

Юля Захарченко редакторка стрічки
володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Політики обговорили низку важливих питань для країн.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, очільники двох держав мають однакове бачення безпекових викликів для регіону.

Зеленський наголосив, що вони з президентом Польщі мусять діяти спільно для подолання різних ситуацій та викликів сьогодення.

Очільник держави додав, що президенти України та Польщі виокреслили подальший план контактів для розв’язання двосторонніх та міжнародних питань.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Напередодні президент Анджей Дуда заявив, що Польща не визнаватиме домовленостей виконувачки обов’язків канцлера Німеччини Ангели Меркель та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо врегулювання міграційної кризи, досягнутих без участі країни.

Він наголосив, що Польща – суверенна країна, яка має право самостійно ухвалювати рішення про себе, тож держава має намір реалізувати їх без жодних умов.

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Фото: Офіс президента

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