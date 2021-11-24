США запросили Україну на Саміт за демократію – у списку немає Росії та Китаю

Президент США Джо Байден запросив Україну до участі в Саміті за демократію, який відбудеться онлайн. Загалом у списку запрошених – 110 країн.

На саміт не запросили, зокрема, Російську Федерацію, Туреччину і Китайську народну Республіку (КНР), хоча серед запрошених є острівна держава Тайвань, яку китайська влада вважає своєю провінцією.

Серед європейських країн США не внесли до списку Угорщину, а з країн Близького Сходу запросили лише Ірак та Ізраїль.

Саміт за демократію проходитиме 9 та 10 грудня 2021 року. У ньому братимуть участь представники урядів різних держав, громадянського суспільства та приватного сектору.

Лідери країн на саміті обговорять виклики та можливості для демократії. Зустріч стане платформою, щоб оголосити індивідуальні та колективні зобов’язання, реформи та ініціативи для захисту демократії та прав людини як в окремих країнах, так і у світі.

Перед самітом США проводять консультації з урядовими експертами, багатосторонніми організаціями, благодійними ініціативами, представниками громадянського суспільства та приватного сектору, щоб отримати ідеї щодо трьох ключових тем:

Захист від авторитаризму;

Боротьба з корупцією;

Пропагування поваги до прав людини.

Читайте: США можуть відправити в Україну додаткове озброєння через загрозу РФ – CNN

Джерело: Державний департамент США