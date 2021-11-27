Президента Франції Еммануеля Макрона розгнівила заява прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона, у якій той закликав французьку владу забирати назад мігрантів, що їдуть до країни через протоку Ла-Манш.
Макрон назвав заяву прем’єра апогеєм несерйозності. Напередодні сталася трагедія – біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляли про десятки загиблих.
Влада Британії закликала Париж переглянути своє рішення про неучасть у зустрічі британської сторони.
– Це проблема, яку нам треба вирішувати разом, – написав Джонсон.
Ситуацію у взаємовідносинах двох держав посилюють розбіжності у питаннях риболовлі у водах Ла-Манша (Британія називає протоку Англійським каналом).
У листі Джонсон запропонував кроки, які, на його думку, допоможуть уникнути повторення трагедії:
- посилити спільне патрулювання акваторії каналу,
- більше користуватися високотехнологічними методами, такими як радари та сенсори,
- дати патрулям доступ до територіальних вод обох країн,
- негайно розпочати роботу над угодою про повернення мігрантів, що дістались Британії з території Франції, назад до Франції.
Водночас Британія веде переговори щодо реадмісії з Євросоюзом загалом.