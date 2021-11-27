Президента Франції Еммануеля Макрона розгнівила заява прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона, у якій той закликав французьку владу забирати назад мігрантів, що їдуть до країни через протоку Ла-Манш.

Макрон назвав заяву прем’єра апогеєм несерйозності. Напередодні сталася трагедія – біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляли про десятки загиблих.

Влада Британії закликала Париж переглянути своє рішення про неучасть у зустрічі британської сторони.

– Це проблема, яку нам треба вирішувати разом, – написав Джонсон.

Ситуацію у взаємовідносинах двох держав посилюють розбіжності у питаннях риболовлі у водах Ла-Манша (Британія називає протоку Англійським каналом).

У листі Джонсон запропонував кроки, які, на його думку, допоможуть уникнути повторення трагедії:

посилити спільне патрулювання акваторії каналу,

більше користуватися високотехнологічними методами, такими як радари та сенсори,

дати патрулям доступ до територіальних вод обох країн,

негайно розпочати роботу над угодою про повернення мігрантів, що дістались Британії з території Франції, назад до Франції.

Водночас Британія веде переговори щодо реадмісії з Євросоюзом загалом.