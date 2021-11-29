Польща попередила про загрозу гібридних атак проти України

Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський вважає, що існує загроза гібридних атак проти України з використанням нелегальних мігрантів.

З розмови міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з польським колегою, що відбулася сьогодні, 29 листопада, стало відомо про тимчасову деескалацію напруженості на кордоні з Білоруссю. Каміньський також повідомив про зміну тактики мігрантів, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, штурмуючи його в різних місцях невеликими групами.

– При цьому Маріуш Каміньський вказав, що, за оцінками польської сторони, існує досить висока ймовірність гібридних атак і проти України, а також запевнив у готовності Польщі рішуче стояти на боці підтримки суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, – йдеться в повідомленні.

Монастирський підкреслив, що Україна усвідомлює всі можливі сценарії подальшого розвитку подій, щоб підірвати ситуацію всередині країни, а також якимось чином погіршити її відносини з Польщею та ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила 175 млн гривень на зміцнення кордону з Білоруссю, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів.

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Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали фейк про плани Росії напасти на Україну, але попередив, що не залишиться осторонь у разі війни.