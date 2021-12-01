Стрілянина в школі у Мічигані: троє загиблих, вісім постраждалих

У Мічигані в Оксфордській середній школі підліток вчинив стрілянину, внаслідок якої загинуло троє осіб, а поранення отримали ще вісім.

Жертвами виявились 16-річний хлопчик, а також дві учениці у віці 14 та 17 років.

За даними поліції, серед постраждалих був один вчитель. Правоохоронці затримали 15-річного парубка.

– Підозрюваний не чинив опору під час затримання та попросив адвоката, – повідомляє шериф округу.

У підлітка, який вистрілив близько 20 разів із напівавтоматичного пістолета, не було спільників. Правоохоронці з’ясовують мотиви другокурсника, який здався через п’ять хвилин після того, як поліція, отримавши 100 викликів, прибула на місце події.

MICHIGAN HIGH SCHOOL SHOOTING Video from inside classroom at oxford high school shows brave students refusing to open door for apparent shooter who was identifying himself as a Sheriff’s Deputy. #BreakingNews #Michigan #oxfordhighschool #shooting pic.twitter.com/tseOp97ddv — NY Actions (@NY_ACTIONS) November 30, 2021

Учнів та співробітників навчального закладу було евакуйовано. Пізніше офіційні особи повідомили, що стан усіх постраждалих оцінюється як стабільний. Двох поранених прооперовано.

Мати школяра, який влаштував стрілянину, розповіла, що її син часто прогулював школу. Батьки підозрювали, що хлопець може щось наробити.

З правоохоронцями вони йому розмовляти заборонили доти, доки він не поговорить із адвокатом.