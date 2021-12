Стрілянина в школі у Мічигані: троє загиблих, вісім постраждалих

У Мічигані в Оксфордській середній школі підліток вчинив стрілянину, внаслідок якої загинуло троє осіб, а поранення отримали ще вісім.

Жертвами виявились 16-річний хлопчик, а також дві учениці у віці 14 та 17 років.

За даними поліції, серед постраждалих був один вчитель. Правоохоронці затримали 15-річного парубка.

У підлітка, який вистрілив близько 20 разів із напівавтоматичного пістолета, не було спільників. Правоохоронці з’ясовують мотиви другокурсника, який здався через п’ять хвилин після того, як поліція, отримавши 100 викликів, прибула на місце події.

MICHIGAN HIGH SCHOOL SHOOTING

Video from inside classroom at oxford high school shows brave students refusing to open door for apparent shooter who was identifying himself as a Sheriff’s Deputy. #BreakingNews #Michigan #oxfordhighschool #shooting pic.twitter.com/tseOp97ddv

— NY Actions (@NY_ACTIONS) November 30, 2021