Ми з Україною: Боррель застеріг Росію від повномасштабного вторгнення

Європейський Союз надасть будь-яку підтримку Україні, якщо подальша ескалація конфлікту призведе до вторгнення Росії.

Таку заяву зробив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Ми з Україною, і нехай усі замисляться над наслідками, – сказав Боррель.

За словами дипломата, країни ЄС намагаються донести Москві шляхом дипломатії, що вторгнення в Україну розглядатиметься як порушення міжнародного права, що загрожує серйозними наслідками.

Боррель пообіцяв докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти деескалації конфлікту.

Він також повідомив про розмову у Стокгольмі із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України.

За словами Борреля, глава російського зовнішньополітичного відомства заперечував повідомлення про нарощування сил РФ на кордоні.

Нагадаємо, найближчим часом відбудеться візит Борреля до України. Він ухвалив запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Глава європейської дипломатії має намір відвідати Донбас, щоб ознайомитись із обстановкою.

Під час переговорів Кулеба закликав Борреля прискорити розробку комплексного пакету заходів стримування Росії від агресії щодо України.

Джерело: La Reppublica