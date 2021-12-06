Резніков закликав Канаду, США та Британію надати Україні військову підтримку

Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія мають надати військову підтримку Україні, щоб стримати агресію Російської Федерації.

Так вважає очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков. На його думку, це допоможе стримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Міністр заявив, що Канада має навчальну програму з Україною, яку країни могли б розширити. Зокрема, надіслати 500 військових інструкторів.

За його словами, не менш важливі канадські, американські та британські солдати, позиції яких можуть розташувати у східних областях України.

Військову підтримку необхідно надавати разом з новими економічними санкціями проти Росії, спрямованих на особисті активи Путіна та інших чиновників Росії, переконаний Резніков.

На думку очільника Міноборони, у разі агресії Росії сухопутні війська України готові оборонятися, попри велику кількість солдат біля наших кордонів.

Джерело: The Globe and Mail