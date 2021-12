Адміністрація президента США Джо Байдена не спрямовуватиме жодного дипломатичного чи офіційного представника на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році.

Про це 6 грудня під час брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, дипломатичний бойкот Сполучених Штатів зумовлений геноцидом, злочинами проти людства в Сіньцзяні та іншими порушеннями прав людини.

Разом із тим, очікується, що американські спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді попри те, що адміністрація Байдена не спрямовуватиме до Пекіна жодного офіційного представника.

Посадовці адміністрації вже надіслали до представників влади Пекіна “чітке повідомлення” про свій намір не спрямовувати офіційних представників на змагання.

Останні заявили, що дипломатичний бойкот Олімпіади є “сенсаційним і політично маніпулятивним”.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/Hyc6c3ipzN

— The White House (@WhiteHouse) December 6, 2021