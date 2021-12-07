У США в 2022 році фірми максимально підвищать зарплати з часів Великої рецесії

Американські фірми в 2022 році мають намір підвищити зарплати максимальними темпами з часів Великої рецесії на тлі нестачі кваліфікованих кадрів та рекордної за три десятиліття інфляції.

У середньому компанії розраховують підвищити оплату праці своїх працівників на 3,9%, показує дослідження Conference Board, причому підвищення торкнеться як мінімальних і максимальних, так і медіанних зарплат.

Це може зробити додатковий підвищувальний тиск на споживчі ціни, оскільки компанії часто збільшують ціни на свою продукцію, щоб компенсувати зростання витрат на оплату праці. Така ситуація здатна спровокувати порочне коло інфляції, яке буде складно розірвати.

Приблизно 39% респондентів зазначили, що враховували інфляцію після ухвалення рішення про збільшення зарплатного фонду на наступний рік.

– Вплив зарплат на інфляцію та інфляції на зарплати зараз сильніший, ніж останні десятиліття, – сказав старший економіст Conference Board Гед Леванон.

У проведеному в листопаді опитуванні взяли участь 229 американських компаній із різних секторів економіки. Більше половини з них мають штат співробітників, що перевищує 10 тис. Чоловік. Опитування проводиться щорічно з 1998 року.

Дані Мінпраці США раніше показали, що погодинна оплата праці зайнятих у приватному секторі американців у листопаді зросла на 4,8% у річному обчисленні. Показник зростає більш ніж на 4% упродовж останніх п’яти місяців. Для порівняння: у допандемійному лютому 2020 року середнє зростання зарплат склало 3,3%.

Тим часом індекс споживчих цін у США у жовтні підскочив на 6,2% рік до року, максимально за три десятиліття. Опитані WSJ економісти очікують на прискорення інфляції до 6,7% у листопаді. Дані про інфляцію за листопад будуть оприлюднені 10 грудня.