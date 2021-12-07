Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує оновити дизайн банкнот євро, заздалегідь обговоривши це питання з громадянами блоку. Завершення процесу очікується у 2024 році.

– Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено збирати думки людей з усієї єврозони щодо можливої ​​тематики майбутніх банкнот євро. Потім консультативна група у складі одного експерта від кожної країни єврозони надасть короткий список нових тем для дизайну. Члени консультативної групи представляють різні галузі, як-от історія, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології, – йдеться у повідомленні центробанку.

За словами голови ЄЦБ Крістін Лагард, банкноти євро є видимим символом того, що Європа разом, особливо у часи кризи.

– Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш відповідними для європейців будь-якого віку та походження, – наголосила Лагард.

Після того, як ЄЦБ проведе консультації з громадськістю щодо тематики банкнот, Рада ЄЦБ ухвалить остаточне рішення.

Останнє дослідження платіжного відношення споживачів у єврозоні (SPACE) показало, що готівка була найпопулярнішим засобом оплати особистих роздрібних платежів у 2019 році. Попри зростання безготівкових платежів під час пандемії, попит на готівку як засобу заощадження залишався високим.

Європейський Союз об’єднує 27 країн-членів. На території блоку проживає понад 450 млн людей. Євросоюз є найбільшим торговельно-економічним блоком у світі.

Раніше Європейський центробанк повідомляв, що банкноти номіналом €20 і €50 залишаються найпривабливішими для фальшивомонетників.

Читайте Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними

Джерело: Європейський центральний банк