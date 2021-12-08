Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який має українське громадянство, заявив, що припиняє своє лікування, допоки не будуть виконані санкції служби державного інспектора щодо міністерства юстиції та Спеціальної пенітенціарної служби.

За словами Саакашвілі, 7 грудня до його камери увійшли двоє медиків 18-ї в’язниці у Глданському районі Тбілісі.

– Я впізнав у них тих, хто мене катував, – сказав Саакашвілі.

Йому повідомили, що є рішення про обмеження відвідувань та обмеження на перегляд телевізора. Причиною тому став начебто зіпсований Міхеілом Саакашвілі апарат для вимірювання тиску.

– Моя мати, яка мала всі дозволи на те, щоб відвідати мене, провела на вулиці близько чотирьох годин і була відправлена ​​назад у Тбілісі. Крім того, мені не дозволяли відвідувати мого особистого лікаря близько однієї години, доки не втрутилася адміністрація лікарні, – сказав Саакашвілі.

Він вважає, що такі дії є помстою.

На знак свого протесту політик заявив, що припиняє лікування, і це триватиме, допоки не скасують так звані дисциплінарні заходи та не відновлять допуск відвідувачів до нього.



Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Це його перше повернення до країни з 2013 року.

Тоді на знак протесту екс-президент Грузії оголосив голодування, але його стан погіршився вже через 10 днів.

10 листопада розпочався суд щодо силового розгону мітингів опозиції, які відбулися 7 листопада 2007 року. Саакашвілі інкримінують перевищення службових повноважень із приниженням особистої гідності потерпілого.

Нагадаємо, що після майже 50-денного голодування Саакашвілі проходить курс реабілітації у військовому шпиталі міста Ґорі. У середині листопада омбудсменка Людмила Денісова намагалася провідати Саакашвілі, проте її не пустили.

Джерело: Міхеіл Саакашвілі