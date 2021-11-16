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Денісовій не дали відвідати Саакашвілі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Людмила Денісова

Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова стверджує, що їй не дозволили відвідати екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в’язниці.

– Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії обіцяло повідомити у листі, який зараз готується, – написала омбудсмен у себе в соцмережах.

Денісова повідомила, що спробує зустрітися з керівництвом та головним лікарем в’язниці, щоб обговорити умови утримання та лікування Саакашвілі.

15 листопада в пенітенціарній службі Грузії повідомляли, що Міхеіла Саакашвілі не відвозитимуть на суд у його справі через ризик для його здоров’я.

За даними відомства, екс-президент Грузії припинив значну частину свого лікування.

До цього, 12 листопада, президент України Володимир Зеленський закликав владу Грузії допустити до Міхеіла Саакашвілі матір та близьких та дозволити лікарям з України оглянути його.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

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