Після перемоги Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах у Німеччині її лідер Олаф Шольц став новим канцлером та замінив на посаді Ангелу Меркель.

Під час таємного голосування у Бундестазі він отримав 395 голосів із 707.

Що відомо про політика, про його ставлення до Росії та України – читайте у матеріалі.

Олаф Шольц і Соціал-демократична партія

63-річний Олаф Шольц – німецький політик, член Соціал-демократичної партії, а також віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини. Родом він із Гамбурга, де й здобув юридичну освіту та працював адвокатом.

Партійна кар’єра Олафа Шольца розпочалася у 1980-х, коли він був заступником глави Jusos – молодіжної організації СДПН. З травня до жовтня 2001 року Шольц був сенатором внутрішніх справ Гамбурга. З жовтня 2002-го до березня 2004 року — генеральним секретарем СДП. А з листопада 2007-го до жовтня 2009 року обіймав посаду федерального міністра праці та соціальних питань Німеччини у першому уряді Ангели Меркель.

14 березня 2018 року Олаф Шольц став віце-канцлером Німеччини і міністром фінансів.

Єдиною великою кар’єрною невдачею став програш Шольца на виборах глави партії у 2019 році на внутрішньопартійному референдумі.

Але він швидко позбувся цієї репутаційної поразки. Вже під час пандемії коронавірусу Олаф Шольц асоціювався у виборця з розподілом багатомільярдної бюджетної допомоги. Він почав рятувати економіку багатомільярдними сумами грошей, взятими державою у борг.

Так, до кінця 2022 року Німеччина запозичить на подолання кризи €400 млрд. Але Шольц заспокоїв німців, що жодного боргового ярма боятися не потрібно, оскільки держава за 10 років усе поверне.

Олаф Шольц – ставлення до Росії

Олаф Шольц неодноразово наголошував, що у питаннях зовнішньої політики продовжуватиме чинний курс Меркель. Тому він розраховує на тісну співпрацю із США та іншими партнерами по НАТО.

І хоча Соціал-демократична партія традиційно виступає за тісніші зв’язки з Росією, більшість міжнародних оглядачів схиляються до думки, що у питаннях санкцій ЄС проти Росії через агресію на Донбасі й анексію Криму Шольц продовжить дотримуватися тієї позиції, яка була у Берліна за часів Меркель.

Крім того, не варто забувати, що, окрім особистої стриманої позиції Шольца щодо Москви, важливим фактором побудови відносин з Росією можуть бути і партнери по коаліції.

Так, експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер в одному з інтерв’ю зауважив: оскільки до коаліції увійшли Зелені, то політика щодо Росії не зміниться. Адже серед німецьких партій вони – найжорсткіші критики політики Кремля.

На думку експерта, скасування санкцій проти Росії або визнання Криму чекати не варто. Тим часом сам Шольц в інтерв’ю Deutsche Welle напередодні виборів заявляв про нову східну політику на рівні Євросоюзу та посилення ролі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Водночас у виборчій програмі СДПН зазначається, що партія робить ставку на діалог з Москвою. Однак все ж закордонні експерти вважають, що політика Олафа Шольца щодо Росії буде поміркованою.

Також німецькі політологи схиляються до думки, що дружби між Шольцем і президентом РФ Володимиром Путіним, яка була свого часу із попереднім канцлером від СДПН Герхардом Шредером, не буде.

Вони аргументують це тим, що Шольц – більш діловий, схожий на Меркель. Крім того, західні оглядачі впевнені, що він не захоче зіпсувати свій імідж та орієнтуватися на Шредера. Адже репутація останнього у Німеччині сильно постраждала після того, як він почав працювати на російські енергетичні компанії.

Ставлення Шольца до України

Болючим питанням у відносинах Німеччини й України є російський газопровід Північний потік-2. Соціал-демократична партія вважає його винятково економічним проектом та не бачить загрози у тому, що Росія може використовувати це як спосіб тиску і шантажу.

Але сам Олаф Шольц демонструє: щодо цього питання він повністю підтримує позицію чинного канцлера Ангели Меркель, яка полягає у тому, щоб після запуску Північного потоку-2 зберегти транзит російського газу через Україну.

Лідер соціал-демократів запевнив, що новий уряд ФРН подбає про те, аби Україна залишалась країною-транзитером газу, а Росія, зі свого боку, дотримувалась зобов’язань, які вона дала під час переговорів щодо добудови газогону.

– Наразі йдеться про те, щоб всі подбали, аби гарантії, пов’язані з цим проектом, були також виконані всіма. До гарантій належить те, щоб Україна залишалась транзитною державою, і щоб ми подбали про те, щоб забезпечення газом деяких країн Східної Європи, наприклад, не було поставлене під загрозу з боку Росії, якщо вона скаже, що не хоче більше обслуговувати цю структуру, – заявив Шольц під час прес-конференції 27 вересня.

7 грудня СДПН, Зелені та Вільні демократи підписали коаліційну угоду, яка визначає політику нового уряду ФРН на наступні чотири роки. Вільні демократи – це євроатлантична партія, яка критикує путінський режим. А Зелені є політсилою, яка найбільше симпатизує Україні, виступає за її членство в ЄС та послідовно закликала зупинити будівництво Північного потоку-2.