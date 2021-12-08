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У США схвалили оборонний бюджет без санкцій проти Північного потоку-2

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Північний потік-2

Остання версія закону США про державні витрати на оборону на 2022 фінансовий рік (NDAA) не включає положення про санкції щодо газопроводу Північний потік-2.

Версія цього документа від середини жовтня включала розділ про санкції щодо Північного потоку-2. У розділі 1325 прописувалося, що президент США може запровадити обмеження щодо функціонування газопроводу.

Раніше сенатор Республіканської партії з Техасу Тед Круз під час слухань у Сенаті закликав до запровадження санкцій. Він припустив, що нещодавнє нарощування російських військ біля кордону з Україною було прямим наслідком травневого рішення адміністрації Байдена скасувати санкції щодо компанії, яка пов’язана з роботою трубопроводу.

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Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій “відповідає національним інтересам Сполучених Штатів”. При цьому він зазначив, що США продовжать протидіяти завершенню будівництва трубопроводу.

Згідно з недавніми повідомленнями Axios та NBC News, офіційні особи адміністрації президента США закликали членів Конгресу припинити застосування санкцій щодо трубопроводу. А видання Wall Street Journal повідомляло, що дебати щодо можливих санкцій були однією з причин, через які законопроект про витрати на оборону не проходив через Конгрес.

Після відеодзвінка президентів Джо Байдена та Володимира Путіна в Білому домі заявили, що будь-яка ескалація з боку Росії щодо України спричинить більш жорсткі економічні та інші санкції, як з боку США, так і з боку союзників.

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Пізніше радник із національної безпеки Джейк Салліван прокоментував відмову від санкцій щодо Північного потоку-2.

– Насправді газ нині не проходить газопроводом Північний потік-2, а це означає, що він не працює. А це означає, що це не важіль тиску для Путіна, – сказав Салліван.

Нагадаємо, що комітет Палати представників затвердив $300 млн військової допомоги для України. Фінансова допомога від США надійде наступного року.

Джерело: Newsweek

Фото: Getty Images

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