У США комітет Палати представників затвердив $300 млн військової допомоги для України. Про це повідомляється у проекті оборонного бюджету Америки на 2022 рік.

Фінансова допомога від США надійде наступного року, її виділяють на підтримку та сприяння Збройним силам України.

Законопроект також передбачає виділення 4 млрд на ініціативу Європи зі стримування РФ, цю статтю, як зазначається, збільшили майже на $570 млн.

Раніше сенатори США у зв’язку з ескалацією на кордоні України з Росією пропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн – з $300 млн до $350 млн.