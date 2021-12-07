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США виділять Україні $300 млн військової допомоги

Анастасія Гевко редакторка стрічки
США виділять Україні $300 млн військової допомоги

У США комітет Палати представників затвердив $300 млн військової допомоги для України. Про це повідомляється у проекті оборонного бюджету Америки на 2022 рік.

Фінансова допомога від США надійде наступного року, її виділяють на підтримку та сприяння Збройним силам України.

Законопроект також передбачає виділення 4 млрд на ініціативу Європи зі стримування РФ, цю статтю, як зазначається, збільшили майже на $570 млн.

Раніше сенатори США у зв’язку з ескалацією на кордоні України з Росією пропонували збільшити фінансування Пентагону на озброєння України ще на $50 млн – з $300 млн до $350 млн.

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