Парламент Швейцарії обрав міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса наступним президентом країни. З 1 січня 2022 року він замінить на цій посаді поки ще чинного президента Гі Пармелена.

Félicitations @ignaziocassis pour l’élection à la présidence de la Confédération Je te souhaite tout le meilleur pour cette importante fonction en 2022

Et que, bientôt, un délicieux chasselas puisse pousser au Tessin ! pic.twitter.com/eyzZMrujAG — Guy Parmelin (@ParmelinG) December 8, 2021

Вибір 60-річного Кассіса був значною мірою формальністю після того, як рік тому його обрали віце-президентом. Президентство Швейцарії змінюється щороку серед семи членів виконавчої Федеральної ради, а президент є “першим серед рівних”.

Водночас, після закінчення каденції президента у Швейцарії не можна обирати його на другий термін. Він повинен повернутися у міністерство, яке очолював до призначення.

Кассіс – перший президент з італомовного регіону Тічино в Швейцарії. Він має медичний ступінь, а як лікар спеціалізується на внутрішніх хворобах.

Міністром закордонних справ його призначили у 2017 році. Вільно володіє трьома основними мовами Швейцарії: німецькою, французькою та італійською.