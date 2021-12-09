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Парламент Швейцарії обрав очільника МЗС новим президентом країни

Марія Степанюк редактор стрічки
Швейцарія

Парламент Швейцарії обрав міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса наступним президентом країни. З 1 січня 2022 року він замінить на цій посаді поки ще чинного президента Гі Пармелена.

Вибір 60-річного Кассіса був значною мірою формальністю після того, як рік тому його обрали віце-президентом. Президентство Швейцарії змінюється щороку серед семи членів виконавчої Федеральної ради, а президент є “першим серед рівних”.

Водночас, після закінчення каденції президента у Швейцарії не можна обирати його на другий термін. Він повинен повернутися у міністерство, яке очолював до призначення.

Кассіс – перший президент з італомовного регіону Тічино в Швейцарії. Він має медичний ступінь, а як лікар спеціалізується на внутрішніх хворобах.

Міністром закордонних справ його призначили у 2017 році. Вільно володіє трьома основними мовами Швейцарії: німецькою, французькою та італійською.

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Джерело: AP

Фото: Depositphotos

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