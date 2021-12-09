У Пентагоні заявили, що Україна може застосовувати Javelin лише для самооборони

У Пентагоні розраховують, що армія України використовуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin на всій території країни, але тільки для самооборони.

Про це у середу, 8 грудня, заявив представник відомства Джон Кірбі під час брифінгу.

— Ми очікуємо, що вони будуть використовуватись відповідально і для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати, – сказав Кірбі.

Він також зазначив, що США у разі вторгнення РФ в Україну можуть направити додаткові сили лише на запит союзників з НАТО на сході Європи.

— Якщо відбудеться нове вторгнення в Україну та надійдуть запити щодо додаткової підтримки, тоді ми відповімо позитивно на них. Наразі ситуація інша, – заявив Кірбі.

США поставляють Україні систему Javelin з 2018 року, тоді країна отримала 37 комплексів та понад 200 ракет.

7 грудня комітет Палати представників затвердив $300 млн військової допомоги для України. Фінансова допомога від США надійде наступного року, вона виділяється на підтримку та сприяння Збройним силам України.

Через нарощування військ РФ біля кордонів України президент США Джо Байден 7 грудня дві години спілкувався з главою Кремля за допомогою відеозв’язку.

Американський президент пригрозив Росії сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.