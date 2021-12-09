8 грудня сім миротворців ООН загинули та ще троє дістали серйозні поранення унаслідок вибуху саморобного пристрою в Малі, що на північному заході Африки.
Напад на логістичну автоколону багатоаспектної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA) стався в районі Бандіагара.
Спеціальний представник генерального секретаря ООН та очільник MINUSMA Ель-Гасім Вейн рішуче засудив напад.
На його переконання, надзвичайну ситуацію можна розцінювати як військовий злочин відповідно до міжнародного права.
– Кількість жахливих нападів на миротворців у Малі після трагедії 8 грудня зросло. Ця атака ще раз нагадує нам про нагальну необхідність стабілізації у центральній частині Малі, – наголосив Ель-Гасім Вейн.
Із початку 2021 року на представників MINUSMA скоїли десятки нападів із застосуванням саморобних вибухових пристроїв. Кілька миротворців загинули.
Загалом за час операції MINUSMA загинуло понад 200 осіб.
Джерело: MINUSMA
Фото: MINUSMA