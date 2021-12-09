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Вибух у Малі: загинули семеро миротворців ООН, ще троє поранені

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вибух у Малі: загинули семеро миротворців ООН, ще троє поранені

8 грудня сім миротворців ООН загинули та ще троє дістали серйозні поранення унаслідок вибуху саморобного пристрою в Малі, що на північному заході Африки.

Напад на логістичну автоколону багатоаспектної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA) стався в районі Бандіагара.

Спеціальний представник генерального секретаря ООН та очільник MINUSMA Ель-Гасім Вейн рішуче засудив напад.

На його переконання, надзвичайну ситуацію можна розцінювати як військовий злочин відповідно до міжнародного права.

– Кількість жахливих нападів на миротворців у Малі після трагедії 8 грудня зросло. Ця атака ще раз нагадує нам про нагальну необхідність стабілізації у центральній частині Малі, – наголосив Ель-Гасім Вейн.

Із початку 2021 року на представників MINUSMA скоїли десятки нападів із застосуванням саморобних вибухових пристроїв. Кілька миротворців загинули.

Загалом за час операції MINUSMA загинуло понад 200 осіб.

Джерело: MINUSMA

Фото: MINUSMA

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