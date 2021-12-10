У п’ятницю, 10 грудня, в Осло (Норвегія) відбулося вручення Нобелівської премії миру 2021 року. Лауреатами стали журналісти – Марія Ресса та Дмитро Муратов.

Церемонію організували в ратуші Осло. Через коронавірусні обмеження урочистий захід відбувся у скороченому форматі.

На церемонію запросили близько 200 гостей. Прозвучали виступи та музичні номери. Водночас вечірній банкет вирішили скасувати.

На початку виступила голова Норвезького нобелівського комітету Беріт Рейс-Андерсен. У своїй промові вона підняла теми демократії та свободи слова.

– Демократія включає в себе низку свобод, таких, як свобода слова і свобода інформації. Це благо для окремої людини, але, насправді – це основна передумова самої демократії… Вільна, заснована на фактах преса знаходиться на передньому краї у боротьбі із захисту демократії, свободи слова та інформації. Роль преси полягає у викритті агресії та зловживання владою, і цим вона сприяє миру. Ця робота ведеться журналістами невпинно та щодня по всьому світу, – наголосила вона.

Рейс-Андерсен зазначила, що присудження премії миру журналістам цього року є даниною свободі слова. Вона додала, що цьогорічні лауреати свого часу ставали об’єктами глузування, переслідування та погроз.

– Бути журналістом – для багатьох ризиковане заняття, – заявила голова Норвезького нобелівського комітету.

Виступили і самі лауреати: філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.

Муратов, який є одним із засновників та головним редактором російського видання Новая газета, під час нобелівської промови говорив про диктаторський режим у Росії, який активно просуває ідею війни, про переслідування в РФ, кримінальні справи за надуманими (часто політичними) звинуваченнями та тортури у в’язницях, про вбивства журналістів.

У зв’язку із цим Муратов виступив із ініціативою створити Міжнародний трибунал проти тортур, який розслідував би випадки тортур у різних країнах світу та притягував би винних до відповідальності.

Згадав журналіст і про російську агресію проти України та гібридну міграційну кризу на кордоні між Білоруссю та країнами Євросоюзу.

– Гібридні бойові дії, трагічна, потворна та злочинна історія з Boeing МН-17 зруйнували відносини Росії та України, і я не знаю, чи зможуть наступні покоління їх відновити… У центрі Європи до подій на сході України додалася на межі великої крові гра Лукашенка. Його військові женуть під автоматами біженців із Близького Сходу, – зазначив Муратов.

Він додав, що отримана ним Нобелівська премія миру – це данина усьому професійному співтовариству справжніх журналістів та його загиблим колегам із видання Новая газета.

Дмитро Муратов. Фото: Getty Images

Марія Ресса ж, яка активно виступає проти насильства та авторитаризму на Філіппінах, говорила про злочини філіппінської влади, про жорстокі вбивства та затримання журналістів по всьому світу, про роль свободи слова та кодекс честі в журналістиці.

– Я стою перед вами, представляючи кожного журналіста у всьому світі, який змушений жертвувати багато чим, щоб відстоювати нашу позицію, щоб залишатися вірним нашим цінностям та місії: донести до вас правду та закликати до відповіді владу… Щодня я живу з реальною загрозою провести решту днів у в’язниці лише за те, що я журналіст. Коли я йду додому, то не знаю, яке майбутнє на мене чекає, але це вартує ризику. Руйнування вже сталося. Настав час будувати – творити той світ, який ми хочемо, – наголосила Ресса.

Що відомо про лауреатів Нобелівської премії миру 2021

Премію журналістам Марії Рессі та Дмитрові Муратову присудили за їхні зусилля і боротьбі за свободу слова на Філіппінах і в Росії.

Марія Ресса — філіппіно-американська журналістка. Вона народилася в Манілі на Філіппінах в 1963 році. Після смерті батька родина переїхала до США.

Ресса майже два десятиліття працювала репортером та журналісткою-розслідувачем CNN у Південно-Східній Азії, зосереджувалася на розслідуванні терористичних мереж і навіть випустила кілька книг на цю тему.

Крім того, Ресса відома як співзасновниця та виконавча директорка філіппінського онлайн-видання Rappler, де публікувалися матеріали-розслідування щодо влади Філіппін.

У 2020 році суд Маніли визнав журналістку винною в наклепі (на підставі суперечливого філіппінського закону про боротьбу з кіберзлочинністю). Правозахисники розцінили це як політично вмотивоване переслідування.

Дмитро Муратов – російський журналіст, головний редактор видання Новая газета, котре відоме своєю опозиційною спрямованістю та журналістськими розслідуваннями.

Видання, серед іншого, публікувало статті про використання російських збройних сил як у РФ, так і за її межами (зокрема під час війни на Донбасі).

В березні 2014 року Муратов підписав лист, у якому представники російської інтелігенції засудили дії президента РФ Володимира Путіна щодо України (зокрема окупацію Криму).

Що відомо про Нобелівську премію миру

Це одна з п’яти премій, що були засновані згідно із заповітом Альфреда Нобеля –шведського хіміка, винахідника та благодійника.

Нобелівську премію миру присуджують з 1901 року людям та організаціям, які здійснили найбільший внесок для братства між народами, скорочення армій, підтримки мирних форумів.

Нагороду присуджує Норвезький нобелівський комітет.

На відміну від інших нобелівських нагород, премія миру вручається в Осло, а не в Стокгольмі. Церемонія традиційно відбувається 10 грудня (в день смерті Альфреда Нобеля).

Лауреат отримує диплом, медаль та грошову винагороду (цього року її розмір становить 10 млн шведських крон, або ж понад 1,1 млн доларів США).