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Церква вибачилася: італійський єпископ розповів дітям, що Санта-Клауса не існує

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Церква вибачилася: італійський єпископ розповів дітям, що Санта-Клауса не існує

Римо-католицька єпархія на Сицилії публічно вибачилася за висловлювання одного зі своїх єпископів. Під час розмови з дітьми він заявив, що Санта-Клауса не існує.

Єпископ Антоніо Стальяно назвав головний символ Різдва у Європі та США “вигадкаю”.  Він також додав, що яскраво-червоний костюм Санта-Клауса створили виключно для реклами напою Coca-Cola.

– Від імені єпископа ми висловлюємо скорботу через цю заяву, яка викликала розчарування у маленьких дітей, і хочемо уточнити, що наміри монсеньйора Стальяно були зовсім іншими, – йдеться у повідомленні офіційної сторінки єпархії у Facebook.

Насправді єпископ намагався підкреслити справжнє значення Різдва та історії про святого Миколая, який допомагав бідним і приносив подарунки їхнім дітям.

У соцмережах думки італійців розділилися: одні засуджували втручання церкви у виховання дітей та їхні мрії про подарунки від Санта-Клауса, інші – дякували єпископу за спробу нагадати роль святого Миколая у святкуванні католицького Різдва.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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