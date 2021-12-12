Соціал-демократична партія Німеччини не готова відмовитися від газопроводу Північний потік-2

На зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки глава німецького МЗС Анналена Бербок опинилася у складній ситуації щодо російського газопроводу Північний потік- 2.

Про це повідомив політичний оглядач Йоханнес Лейтойзер у своїй статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Раніше вона сама (Анналена Бербок – Ред.) була проти проекту, – написав оглядач.

Автор публікації зазначив, що як представник партії Зелених, вона погодилася з тим, що Соціал-демократична партія Німеччини не буде готова відмовитися від газопроводу, який тепер добудований.

Як зазначив Лейтойзер, на посаді глави МЗС Німеччини, Бербок постійно нагадують про її попередню позицію.

– Ці очікування, з якими Бербок вже зіткнулася, поставили нового німецького міністра в глухий кут. Зараз їй як міністру закордонних справ нагадують про її попередню позицію, але в кращому разі вона може вказати мовчазними жестами, що трубопровід навряд чи функціонуватиме, якщо Росія зруйнує Україну, – повідомляє Лейтойзер.

Також автор повідомив, що міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс пр зустрчі дала зрозуміти, що вона закликатиме своїх колег-міністрів із США, Канади, Японії, Франції, Італії та Німеччини сформувати єдиний фронт проти шкідливої ​​поведінки Росії щодо України та спільно гарантувати економіку та безпеку. підтримувати, захищати межі свободи у всьому світі.

Помічниця держсекретаря з Європи та Євразії Карен Донфід 13-15 грудня відвідає Київ та Москву, щоб обговорити з високопосадовцями нарощування Росією військової сили на українському кордоні.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung