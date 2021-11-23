Північний потік-2 зміцнить залежність Німеччини від газу РФ – постпред України при ООН

Російський газопровід Північний потік-2 зміцнить залежність Німеччини від газу Росії.

У цьому переконий постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Росія анексувала Крим у 2014 році, залишивши після себе одне з найбільших захоплень земель у Європі з часів Другої світової війни. Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід Північний потік-2 зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу, – написав він у Twitter.

16 листопада Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) призупинило процедуру сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського газопроводу Північний потік-2.

Оператор Nord Stream 2 AG наразі має не ту організаційну структуру, яка б відповідала німецьким законам.

Тим часом видання Bloomberg напередодні повідомило, що запуск російського газопроводу Північний потік-2 може затягнутися до травня 2022 року. За інформацією ЗМІ, його введення в експлуатацію залежить від ситуації у сфері енергетики в Європі.

Зазначається, що сертифікація німецьким регулятором російського газопроводу може тривати до 8 травня 2022 року.