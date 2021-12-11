Помічниця держсекретаря з Європи та Євразії Карен Донфід 13-15 грудня відвідає Київ та Москву, щоб обговорити з високопосадовцями нарощування Росією військової сили на українському кордоні.

– Помічниця держсекретаря Донфрід підкреслить, що ми можемо досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод за підтримки Нормандського формату, – йдеться у повідомленні.

Після цього, як уточнюється, Донфрід відправиться до Брюсселя (Бельгія).

З 15 по 16 грудня вона проведе консультації з союзниками з НАТО, а також партнерами Європейського союзу щодо зусиль з пошуку дипломатичного рішення.

Джерело: Дерджеп США

Фото: Дерджеп США