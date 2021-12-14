Влада попередила місцевих жителів районів Малуку, Східна Нуса-Тенггара, Західна Нуса-Тенггара, а також Південно-Східний і Південний Сулавесі про можливе цунамі й попросили людей залишити свої будинки. За дві години попередження про цунамі зняли.

Потужні поштовхи сталися в морі Флорес, приблизно в 112 км на північний захід від міста Ларантука, у східній частині індонезійського острова Флорес.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус був силою 7,3 бала. Епіцентр залягав на невеликій глибині 12 км.

Індонезійське агентство з ліквідації наслідків стихійних лих повідомило, що внаслідок землетрусу лише одна людина отримала травми, а на острові Селаяр у Південному Сулавесі будівлю школи та кілька будинків було пошкоджено.

За даними метеорологічного агентства, за землетрусом зафіксували ще 15 підземних поштовхів з найбільшою магнітудою 5,6.

Нагадаємо, що землетруси в Індонезії трапляються досить часто. У 2004 році землетрус силою 9,1 бала біля острова Суматра викликав цунамі, яке забрало життя понад 230 000 людей в Індонезії, Шрі-Ланці, Індії, Таїланді та дев’яти інших країнах.

Сама ж Індонезія знаходиться між Тихоокеанським вогненним кільцем, зоною високої сейсмічної активності, розташованої на кількох тектонічних плитах.

У квітні 2021 року біля узбережжя індонезійського острова Ява стався потужний землетрус магнітудою 6.00.