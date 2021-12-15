Деякі країни Європейського Союзу відмовляються швидко розробити конкретні санкції та інші покарання для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високопосадовців.

За даними агентства, йдеться про Німеччину, Францію, Італію та Іспанію. Повідомляється, що ці країни спершу хочуть зосередитися на розмові з Москвою, перш ніж приступити до запровадження економічних заходів.

Водночас інші країни-члени стверджують, що публічна підтримка запровадження санкцій краще стримає президента Росії Володимира Путіна.

Високопосадовці на умовах анонімності зазначають, що помітний скептицизм у деяких європейських столицях є викликом на тлі попереджень Вашингтона про те, що Росія насправді готується до серйозного нападу на Україну, а не просто використовує нарощування військ як розмінну монету для досягнення поступок.

Очікується, що лідери країн-членів ЄС обговорять це питання в Брюсселі під час дводенного саміту і двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейський скептицизм

Обережність з боку кількох країн ЄС також відображає той факт, що деякі члени блоку не поділяють переконання Вашингтона в тому, що Путін може планувати вторгнення, можливо, вже на початку наступного року. Натомість вони бачать, що Путін використовує нарощування військ як тактику тиску.

У телефонному дзвінку 7 грудня президент США погодився розпочати обговорення вимоги Путіна щодо обов’язкових гарантій безпеки, які б не дозволили НАТО розширитися територіально на Схід або розмістити там зброю, яку Москва вважає “загрозливою”.

Білий дім виключив можливість поступитися вимогам Москви, після розмови з Путіним Байден поговорив з лідерами регіону. За словами високопоставленого східноєвропейського чиновника, його коментарі допомогли розвіяти побоювання в регіоні, що Вашингтон може погодитися на умови, які б могли поставити під загрозу безпеку там.

Біля кордону України перебувають близько 100 тис. військовослужбовців, а також тисячі танків та іншої техніки. Bloomberg пише, що попереду на ЄС чекає довга і важка дискусія про те, як мати справу з Росією щодо нарощування та будь-яких майбутніх кроків.