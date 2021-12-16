Новий законопроект у Сенаті США передбачає негайні санкції проти оператора Північного потоку-2

Зареєстрований у Сенаті США в середу проект закону під назвою Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони (The Guard/Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act) передбачає накладення негайних санкцій проти оператора Північного потоку-2 – компанії Nord Stream 2 AG.

Про це з Вашингтону повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За його словами, санкції проти оператора Північного потоку-2 є одним із способів попередити агресію Кремля, на якому наполягають автори законопроекту, оскільки цей трубопровід навмисно покликаний послабити та ізолювати Україну, збільшити залежність Європи від російської енергії, а також підірвати союзників і партнерів США по всій Європі.

– Понад 20 конгресменів з обох партій звернулися до президента США з офіційним листом, у якому закликали Джозефа Байдена не тільки надати військову допомогу Україні, а й негайно запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та економічні санкції проти Росії, – розповів Юрій Вітренко.

Конгресмени наголосили, що РФ спровокувала енергетичну кризу в Європі, щоб пришвидшити запуск Північного потоку-2 та підірвати демократичні інституції.

– Зі свого боку Конгрес засвідчив потужну двопартійну підтримку в питаннях захисту європейської енергетичної безпеки і наміри захищати Центральну та Східну Європу від маніпуляцій Росії на законодавчому рівні, – зауважив Юрій Вітренко.

Голова Нафтогазу очікує, що The Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act буде проголосований обома палатами американського Конгресу та підписаний президентом Джозефом Байденом.

Нафтогаз як національна компанія докладає до цього максимум зусиль.

– Завдяки спільним зусиллям нам вже вдалося відтермінувати добудову цього трубопроводу більш як на рік. І, навіть будучи вже добудованим, він так і не запрацював. Це теж результат нашої співпраці з американськими та європейськими партнерами. Нафтогаз долучився до процедури сертифікації оператора Північного потоку-2, яка, до речі, зараз теж призупинена. Окрім того, у нас є план подальших юридичних кроків, аби завадити запуску цього російського газогону, який Путін має намір і надалі використовувати для шантажу і тиску як на європейських споживачів, так і на політиків, – запевнив Юрій Вітренко.

Вітренко додав, що у ситуації, коли на східному кордоні України стоять десятки тисяч російських військових та техніки, важливо дати гідну відсіч намірам Кремля.

Серед іншого, показати – газ має бути товаром, а не зброєю. Адже енергетична зброя в арсеналі Путіна може бути не менш вбивча, ніж гради і буки.

Джерело: Юрій Вітренко

Фото: Юрій Вітренко