Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Північноатлантичний альянс не йтиме на жодні компроміси щодо членства України в НАТО, як того не хоче Росія. Про це генсек заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Столтенберга, Україна має повне право обирати свій шлях.

– Ми не підемо на компроміс щодо права України обирати свій шлях. Ми не підемо на компроміс щодо права НАТО захищати своїх союзників, і ми не будемо йти на компроміс у том, що НАТО має партнерство з Україною, яке важливе і для нас, і для України, – сказав генсек.

Він додав, що співпраця з Україною має оборонний характер і це не становить жодної загрози для Росії. Проте Єнс Столтенберг вважає, що саме Росія повинна змінити поведінку.

– Агресор тут – Росія. Це Росія використовує військову силу проти України, незаконно анексує частину території, продовжує дестабілізувати Схід. І тепер ми бачимо значне нарощування військ в Україні та на кордонах. Саме Росія повинна змінити курс. Найбільше турбує те, що цю модель поведінки ми бачимо багато років. Росія вдерлася до сусідів – України та Грузії, Росія порушила ключовий договір із контролю над озброєнням, – заявив генеральний секретар НАТО.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вважає Мінські домовленості одним зі шляхів вирішення збройного конфлікту на Донбасі.