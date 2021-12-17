Європейська народна партія (EPP), правоцентристська найбільша та найстаріша політична група в Європейському парламенті, звернулася до президента РФ Володимира Путіна з посланням.

Євродепутати заявляють, що напруженість навколо України наростає з кожним днем, ​​і що Європа єдина проти загрози російської агресії.

– У нас є послання Володимиру Путіну: Європа єдина проти вашої загрози, – йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

Член EPP Радослав Сікорський з трибуни ЄП заявив, що липневий маніфест Путіна заснований на брехні.

– Російськомовні в Україні не є росіянами, – сказав він.

Латвійська дипломатка Сандра Калнієте заявила, що Путін навмисне посилює агресію проти України, розміщуючи біля українських кордонів 175 тисяч своїх військових.

– Це війна, яку він обов’язково програє, – сказала депутатка.

Tensions around Ukraine are escalating day-by-day as the Russian President is amassing troops at the border of Russia’s neighbour. We have a message for Vladimir Putin: Europe stands united against your threat.

@sikorskiradek @RihoTerras @Kalniete @KubiliusA ????Watch???? pic.twitter.com/PI5Im5SDcC — EPP Group (@EPPGroup) December 17, 2021

Євродепутати наголосили, що Україна – це Європа. І що Євросоюз має підтримати Україну.

Джерело: EPP Group