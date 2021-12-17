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Європа єдина проти загрози Путіна: євродепутати стали на захист України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Європа єдина проти загрози Путіна: євродепутати стали на захист України

Європейська народна партія (EPP), правоцентристська найбільша та найстаріша політична група в Європейському парламенті, звернулася до президента РФ Володимира Путіна з посланням.

Євродепутати заявляють, що напруженість навколо України наростає з кожним днем, ​​і що Європа єдина проти загрози російської агресії.

– У нас є послання Володимиру Путіну: Європа єдина проти вашої загрози, – йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

Член EPP Радослав Сікорський з трибуни ЄП заявив, що липневий маніфест Путіна заснований на брехні.

– Російськомовні в Україні не є росіянами, – сказав він.

Латвійська дипломатка Сандра Калнієте заявила, що Путін навмисне посилює агресію проти України, розміщуючи біля українських кордонів 175 тисяч своїх військових.

– Це війна, яку він обов’язково програє, – сказала депутатка.

Євродепутати наголосили, що Україна – це Європа. І що Євросоюз має підтримати Україну.

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Джерело: EPP Group

Фото: Pexels

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