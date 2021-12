Європейська народна партія (EPP), правоцентристська найбільша та найстаріша політична група в Європейському парламенті, звернулася до президента РФ Володимира Путіна з посланням.

Євродепутати заявляють, що напруженість навколо України наростає з кожним днем, ​​і що Європа єдина проти загрози російської агресії.

Член EPP Радослав Сікорський з трибуни ЄП заявив, що липневий маніфест Путіна заснований на брехні.

Латвійська дипломатка Сандра Калнієте заявила, що Путін навмисне посилює агресію проти України, розміщуючи біля українських кордонів 175 тисяч своїх військових.

Tensions around Ukraine are escalating day-by-day as the Russian President is amassing troops at the border of Russia’s neighbour.

We have a message for Vladimir Putin: Europe stands united against your threat.

— EPP Group (@EPPGroup) December 17, 2021