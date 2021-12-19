Захід здатен ізолювати РФ у разі вторгнення в Україну – очільниця Міноборони Франції

Захід здатен ізолювати Російську Федерацію у випадку повномасштабного вторгнення її військ до України, проте не хоче спровокувати нової холодної війни.

З цією метою Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу намагаються відмовити Кремль від реалізації своїх агресивних планів, заявила міністр оборони Франції Флоранс Парлі в одному з інтерв’ю.

– Росія вже перебуває під санкціями. Їх можна посилити. Також можливо політично ізолювати Москву та змусити її платити високу ціну за свою агресію, якщо вона діятиме. Щоб цього не сталося, не можна піддаватися ескалації і треба зберігати холоднокровність, – заявила вона.

За словами французької чиновниці, Париж виступає за подальший діалог із Москвою у рамках переговорів, ініційованих президентом Франції Еммануелем Макроном 2019 року.

Парлі також наголосила, що закликає РФ утриматися від кроків, що можуть призвести до драматичних подій як для Європи, так і для Росії.

Нагадаємо, раніше новопризначений міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт висловилася на підтримку введення проти Російської Федерації жорстких обмежувальних заходів у разі військової ескалації проти України.

Ламбрехт додала, що дуже стурбована ситуацією, яку вона спостерігає на українському кордоні.

За її словами, всі зусилля потрібно направити для посилення персональних санкцій проти російського лідера Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Джерело: Le Journal De Dimanche

Фото: сайт Міноборони Франції