В Міноборони Німеччини виступили за жорсткі санкції проти Кремля: Слід використати всі інструменти

Новопризначена міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт висловилася на підтримку запровадження жорстких антиросійських санкцій в разі військової ескалації проти України.

Про це вона поінформувала в інтерв’ю німецьким журналістам. Ламбрехт зазначила, що з великим занепокоєнням спостерігає за ситуацією на українському кордоні.

– Я також дуже добре розумію побоювання українців… Однозначно, що агресором є Росія. Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій, – наголосила міністр.

Ламбрехт прямо не відповіла на уточнююче запитання, чи входить до санкційного списку російський газопровід Північний потік-2. Водночас вона заявила, що потрібно використовувати всі наявні можливості та спрямувати посилені персональні санкції проти російського лідера Володимира Путіна і його оточення.

– Ми повинні використовувати весь набір інструментів, який у нас є. Зараз нам слід зосередити увагу на Путіні та його оточенні. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки: наприклад, що вони більше не зможуть поїхати на шопінг на Єлисейські поля до Парижа, – наголосила очільниця Міноборони Німеччини.

Ламбрехт також не відповіла прямо на запитання, чи готова Німеччина відправити військових в Україну на фоні російської загрози. За її словами, такі питання слід узгоджувати в рамках НАТО, а поки що – потрібно використати варіанти дипломатії та санкцій.

– Нам варто спочатку вичерпати всі можливості дипломатії та економічних санкцій. І всі подальші кроки також необхідно чітко узгоджувати в рамках Альянсу, – заявила міністр.

Нещодавно новий канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що в разі військового вторгнення в Україну Кремль заплатить високу ціну. А на початку грудня Шольц застерігав, що напад на Україну матиме наслідки для російського газопроводу Північний потік-2.

Водночас віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек назвав будівництво Північного потоку-2 геополітичною помилкою.