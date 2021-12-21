США готують нові санкції проти РФ через загрозу вторгнення в Україну

У Держдепартаменті Сполучених Штатів заявили про підготовку нових санкцій проти Російської Федерації. Йдеться про підготовку заходів, направлених на стримування РФ від вторгнення в Україну.

Про це повідомила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

— Істотний прогрес на дипломатичному фронті можливий лише за умов деескалації, а не ескалації. Тому ми закликаємо Росію до деескалації, – сказала вона.

Донфрід уточнила, що США тісно співпрацюють із ЄС щодо санкцій, які матимуть “серйозні наслідки для РФ” у разі військової ескалації в Україні.

— Разом з нашими союзниками ми дали зрозуміти, що відповімо серйозними економічними заходами, які ми не розглядали в минулому і які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансовій системі, – додала Донфрід.

Вона також зазначила, що Білий дім готовий надавати підтримку нормандському формату, але приєднуватися до нього не збирається.

У грудні агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йшлося, що деякі країни ЄС відмовляються швидко розробити конкретні санкції та інші покарання для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

За даними агентства, йдеться про Німеччину, Францію, Італію та Іспанію. Повідомляється, що ці країни спершу хочуть зосередитися на розмові з Москвою, перш ніж приступити до запровадження економічних заходів.