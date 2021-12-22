Справа МН17: у Нідерландах прокуратура вимагає довічне для Гіркіна та решти обвинувачених

Прокуратура Нідерландів у суді вимагає довічного ув’язнення для підсудних Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка у справі про збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Про це стало відомо під час судового засідання у нідерландському суді у середу, 22 грудня.

— Ми вимагаємо, щоб обвинувачені Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко, які спільно влаштували авіакатастрофу, що спричинила загибель та вбивство 298 людей на борту, всі були засуджені до довічного ув’язнення. Ми вимагаємо, щоб суд у разі винесення обвинувального вироку виніс ухвалу про їхній арешт, — заявила прокурор Манон Ріддербекс.

Раніше Ріддербекс зазначила, що Гіркін та Дубинський керували запуском здалеку, а Пулатов та Харченко діяли у полі за їхнім наказом. Водночас вона підкреслила, що це не є підставою для зниження рівня покарання.

У Нідерландах максимальний термін – у 30 років або довічне ув’язнення – дають у разі кількох вбивств.

Наступне засідання суду відбудеться 7 березня. На ньому почне виступати сторона захисту. Остаточне рішення суд може винести наприкінці 2022 року.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних: троє громадян РФ та один українець – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Їх звинувачують у вбивстві 298 пасажирів літака та аварії авіалайнера. Підозрювані не присутні на суді, а інтереси Пулатова представляють адвокати фірми у Нідерландах.

1 листопада 2021 року у Нідерландах розпочався десятий блок судових слухань у справі MH17. Суд заслухав результати роботи слідчого судді, претензії потерпілої сторони та родичів.

Родичі жертв катастрофи розповіли, як трагедія вплинула на їхнє життя та якого покарання хотіли б для винних. Вони закликали суд встановити роль Росії у катастрофі. Під час виступів родичі наголошували: Кремль бреше і не співпрацює зі слідством.

Джерело: Rechtszaak MH17

Фото: Rechtszaak MH17