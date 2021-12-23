В ООН закликали Росію припинити розповсюджувати дезінформацію проти України.

Про це йдеться в заяві 36 країн-членів ООН, яку вони випустили після засідання Ради безпеки ООН з ініціативи Росії.

У заяві стверджується, що Росія організувала засідання, на якому висунула “цинічні та необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів”, і щоб спотворити історію у своїх власних політичних цілях та розповсюджувати фейки про сусідні країни.

– Екстремізм на основі ксенофобії, расизму та інших форм нетерпимості, а також переслідування осіб, що належать до меншин, є серйозною темою, яка може становити загрозу міжнародному світу… Тому ми шкодуємо про те, що Росія зловжила цим питанням на засіданні Радбезу, – йдеться у заяві.

В ООН зазначають, що такі дії Росії є черговою спробою відвернути увагу від порушень міжнародного права Росією, зокрема в галузі прав людини.

Країни-члени ООН також заявили, що стурбовані нарощуванням російських сил на Кримському півострові та вздовж кордонів України, і що будь-яка подальша військова агресія проти України призведе до серйозних наслідків для РФ.

– Ми закликаємо Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість усередині та навколо України та негайно вивести військові сили та техніку, які РФ розмістила в країні без згоди України, – підсумували у заяві.

Спільну заяву підписали представники Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Федеральних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Ліберії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Чорногорії, Папуа-Нової Гвінеї, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Великої Британії, США, України та ЄС.

Джерело: Представництво США в ООН