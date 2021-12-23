На вторгнення РФ до України буде масштабна відповідь – представник США в ООН

Нова ескалація Росії проти України призведе до негативних наслідків та серйозних втрат у відповідь.

Про це заявив заступник представника США в ООН Річард Міллс на засіданні Радбезу.

– Сполучені Штати засуджують нарощування російської армії та агресивну риторику щодо України. Застосування сили для зміни кордонів суворо заборонене міжнародним правом, включно зі Статутом ООН, – наголосив американський дипломат.

Він закликав РФ відвести свої війська від кордону з Україною, забезпечити прозорість своєї військової діяльності.

– Подальші військові дії Росії проти України призведуть до масштабних наслідків і серйозних втрат у відповідь… Ми також закликаємо Росію припинити окупацію Криму та відновити контроль над півостровом Україною, – попередив Міллс.

Дипломат нагадав, що повага до суверенітету і територіальної цілісності є основними принципами зовнішньої політики США та ООН, тому Україна може розраховувати на повну підтримку Сполучених Штатів.

США вже готують нові санкції проти Російської Федерації, спрямовані на стримування від вторгнення в Україну.

У цьому питанні Вашингтон тісно співпрацює з Євросоюзом.

Джерело: usun.usmission.gov