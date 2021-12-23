На вторгнення РФ до України буде масштабна відповідь – представник США в ООН

Нова ескалація Росії проти України призведе до негативних наслідків та серйозних втрат у відповідь.
Про це заявив заступник представника США в ООН Річард Міллс на засіданні Радбезу.
– Сполучені Штати засуджують нарощування російської армії та агресивну риторику щодо України. Застосування сили для зміни кордонів суворо заборонене міжнародним правом, включно зі Статутом ООН, – наголосив американський дипломат.
Він закликав РФ відвести свої війська від кордону з Україною, забезпечити прозорість своєї військової діяльності.
– Подальші військові дії Росії проти України призведуть до масштабних наслідків і серйозних втрат у відповідь… Ми також закликаємо Росію припинити окупацію Криму та відновити контроль над півостровом Україною, – попередив Міллс.
Дипломат нагадав, що повага до суверенітету і територіальної цілісності є основними принципами зовнішньої політики США та ООН, тому Україна може розраховувати на повну підтримку Сполучених Штатів.
США вже готують нові санкції проти Російської Федерації, спрямовані на стримування від вторгнення в Україну.
У цьому питанні Вашингтон тісно співпрацює з Євросоюзом.
Джерело: usun.usmission.gov