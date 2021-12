Гонконзький університет увечері 22 грудня демонтував статую, яку встановили у пам’ять про жертви бійні на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року.

На статуї була зображена купа трупів – це символічна пам’ять про сотні, а можливо, й тисячі протестувальників за демократію, вбитих китайською владою в 1989 році.

Це був один із небагатьох меморіалів у Гонконгу, присвячених тим трагічним подіям.

Для Китаю події більш ніж 30-річної давнини – дуже делікатна тема, її всіляко намагаються стерти з пам’яті людей. Інцидент вважається дуже чутливим із політичного погляду, і влада забороняє навіть непрямі посилання на події 4 червня.

Раніше Гонконг був одним із небагатьох місць у Китаї, де можна було публічно відзначати роковини протестів на площі Тяньаньмень.

This was the scene this afternoon outside the “Pillar of Shame” statue at Hong Kong University as bystanders bid their farewells to @Galschiot ‘s sculpture commemorating victims of 1989 #TiananmenSquareMassacre pic.twitter.com/hElLV6O7hW

З початку 1980-х років Китай переживав політичні та економічні зміни. Комуністична партія розділилася на тих, хто закликав до реформ, та консерваторів, які бажали зберегти жорсткий державний контроль. У середині 1980-х років на протести вийшли студенти – вони закликали до демократії, більшої політичної свободи. Тисячі людей тижнями стояли на площі, але 3 червня уряд направив туди військових. По людях відкрили вогонь.

Уряд Китаю заявляє, що загинули 200 мирних жителів та кілька десятків співробітників служби безпеки. За іншими оцінками, загиблих від кількох сотень до 10 тис. людей.

Гонконзький університет хотів прибрати статую Стовп сорому в жовтні. Це монумент данського скульптора Єнса Гальшіота, який він передав університету в 1997 році.

The Pillar of Shame is getting demolished right now in Hongkong. The sculpture has been covered and is heavyly guarded so that no students can document what is going on. This is happening in the middle of the night in Hongkong. Im shoked. #Thepillarofshame???? pic.twitter.com/eSDjTWql7y

— Jens Galschiøt (@Galschiot) December 22, 2021