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У Гонконгу прибрали статую, присвячену жертвам розгону на площі Тяньаньмень

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Китай

Гонконзький університет увечері 22 грудня демонтував статую, яку встановили у пам’ять про жертви бійні на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року.

На статуї була зображена купа трупів – це символічна пам’ять про сотні, а можливо, й тисячі протестувальників за демократію, вбитих китайською владою в 1989 році.

Це був один із небагатьох меморіалів у Гонконгу, присвячених тим трагічним подіям.

Для Китаю події більш ніж 30-річної давнини – дуже делікатна тема, її всіляко намагаються стерти з пам’яті людей. Інцидент вважається дуже чутливим із політичного погляду, і влада забороняє навіть непрямі посилання на події 4 червня.

Раніше Гонконг був одним із небагатьох місць у Китаї, де можна було публічно відзначати роковини протестів на площі Тяньаньмень.

З початку 1980-х років Китай переживав політичні та економічні зміни. Комуністична партія розділилася на тих, хто закликав до реформ, та консерваторів, які бажали зберегти жорсткий державний контроль. У середині 1980-х років на протести вийшли студенти – вони закликали до демократії, більшої політичної свободи. Тисячі людей тижнями стояли на площі, але 3 червня уряд направив туди військових. По людях відкрили вогонь.

Уряд Китаю заявляє, що загинули 200 мирних жителів та кілька десятків співробітників служби безпеки. За іншими оцінками, загиблих від кількох сотень до 10 тис. людей.

Гонконзький університет хотів прибрати статую Стовп сорому в жовтні. Це монумент данського скульптора Єнса Гальшіота, який він передав університету в 1997 році.

– Рішення щодо старої статуї було ухвалено згідно з оцінкою ризиків на користь університету, – йдеться у заяві навчального закладу.

У середу ввечері монумент обгородили і робітники почали демонтувати 8-метрову статую. Охоронці блокували доступ журналістів.

Нагадаємо, що минулого року Пекін запровадив суворий закон про національну безпеку, який криміналізує відділення, підривну діяльність, тероризм та змову з іноземними силами. Активісти кажуть, що закон використовується для придушення громадянського суспільства, ув’язнення борців за демократію та обмеження основних свобод.

У 2020 році влада Гонконгу заборонила щорічне чування в пам’ять про загиблих на площі Тяньаньмень. Це сталося вперше за 30 років. Чиновники послалися на карантинні обмеження.

Раніше повідомлялося, що актор, продюсер, режисер Джекі Чан заявив, що хоче стати членом Комуністичної партії Китаю. В молодості Чан не схвалював політику Пекіна – зокрема, в 1989 році він брав участь у концерті на підтримку протестів на площі Тяньаньмень.

Джерело: BBC

Фото: Pexels

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