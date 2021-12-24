РФ нарощує війська біля кордонів України перед переговорами зі США – Bloomberg

На тлі підготовки переговорів зі США, які плануються вже на початку 2022 року, Москва нарощує сили вздовж кордону з Україною.

– Росія продовжує нарощувати сили поблизу України, навіть коли вона готується до переговорів щодо безпеки зі США, підтримуючи тиск за допомогою розгортання, яке може перетворитися на швидке вторгнення чи довгострокову загрозу, – пише агентство Bloomberg.

Видання посилається на супутникові знімки військово-розвідувальної компанії Janes.

За її даними, з листопада до прикордонних районів РФ було переміщено танки, артилерію та системи протиповітряної оборони.

Водночас там вважають, що попри обмежену кількість військових на кордоні Росія зможе швидко посилити їх за допомогою масштабного розгортання з використанням поїздів або літаків.

– Якщо Росія вирішить вторгнутися, вони можуть зробити це у відносно короткі терміни. Як тільки обладнання буде на місці, важкі вантажі вже перевезені, і вона може дуже швидко відправити війська для його укомплектування, – вважає Роб Лі, науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових.

А за 400 км від українсько-російського кордону перебуває ще 143,5 тис. військових РФ.