У Польщі не виключають продовження стіни на кордоні з Білоруссю до України

Польща може добудувати стіну на кордоні з Білоруссю і продовжити її до України.

Таку думку в інтерв’ю Gazeta Polska Codziennie висловив віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський.

– Я не виключаю, що стіну на кордоні з Білоруссю доведеться укріплювати і продовжити до кордону з Україною, – сказав польський політик.

За його словами, сьогодні невідомо, в якому напрямку піде російська агресія, тому треба готуватися до різних варіантів.

– На жаль, Захід багато років дуже наївно дивився на Москву. Він багато разів намагався переманити її на свій бік, обдурений якимось утопічним баченням цієї країни. Нічого доброго з того не вийшло. Принаймні для Заходу, – наголосив Качинський.

Водночас можливий напад РФ на Україну він оцінює як нераціональний.

Через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Польща у жовтні виділила $404 млн на будівництво стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Це паркан з колючого дроту заввишки 2,5 м.

Польські прикордонники також отримали дозвіл негайно виганяти іноземців у разі спроби незаконного перетину кордону.

Джерело: rmf24.pl