У Польщі не виключають продовження стіни на кордоні з Білоруссю до України

Польща може добудувати стіну на кордоні з Білоруссю і продовжити її до України.
Таку думку в інтерв’ю Gazeta Polska Codziennie висловив віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський.
– Я не виключаю, що стіну на кордоні з Білоруссю доведеться укріплювати і продовжити до кордону з Україною, – сказав польський політик.
За його словами, сьогодні невідомо, в якому напрямку піде російська агресія, тому треба готуватися до різних варіантів.
– На жаль, Захід багато років дуже наївно дивився на Москву. Він багато разів намагався переманити її на свій бік, обдурений якимось утопічним баченням цієї країни. Нічого доброго з того не вийшло. Принаймні для Заходу, – наголосив Качинський.
Водночас можливий напад РФ на Україну він оцінює як нераціональний.
Через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Польща у жовтні виділила $404 млн на будівництво стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Це паркан з колючого дроту заввишки 2,5 м.
Польські прикордонники також отримали дозвіл негайно виганяти іноземців у разі спроби незаконного перетину кордону.
Джерело: rmf24.pl